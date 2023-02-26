Ермолай Сергеев
Место рожденияд.Мосиенки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1815
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1815
Отец: Сергей Кириллов
Мать: Пелагия Федосова
д.Мосиенки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
01.06.1832
Жена: Агафия Павлова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
21.08.1837
Дочь: Наталия Ермолаева
Мать ребёнка: Агафия Павлова
д.Мосиенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.01.1840
Дочь: Домникия Ермолаева
Мать ребёнка: Агафия Павлова
д.Мосеёнки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.03.1842
Сын: Алексей Ермолаев
Мать ребёнка: Агафия Павлова
д.Мосеёнки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.03.1847
Сын: Хрисанф Ермолаев
Мать ребёнка: Агафия Павлова
д.Мосиенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.11.1848
Дочь: Матрона Ермолаева
Мать ребёнка: Агафия Павлова
д.Мосиенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1851
Сын: Митрофан Ермолаев
Мать ребёнка: Агафия Павлова
Рождение ребёнка
28.06.1859
Сын: Иван Ермолаев
Мать ребёнка: Ксения Никифорова
д.Мосеёнки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ксения Никифорова
Смерть
Неизвестно