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Ермолай Сергеев

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Место рождения

д.Мосиенки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1815

Отец: Сергей Кириллов

Мать: Пелагия Федосова

д.Мосиенки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
01.06.1832

Жена: Агафия Павлова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
21.08.1837

Дочь: Наталия Ермолаева

Мать ребёнка: Агафия Павлова

д.Мосиенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.01.1840

Дочь: Домникия Ермолаева

Мать ребёнка: Агафия Павлова

д.Мосеёнки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.03.1842

Сын: Алексей Ермолаев

Мать ребёнка: Агафия Павлова

д.Мосеёнки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.03.1847

Сын: Хрисанф Ермолаев

Мать ребёнка: Агафия Павлова

д.Мосиенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.11.1848

Дочь: Матрона Ермолаева

Мать ребёнка: Агафия Павлова

д.Мосиенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1851

Сын: Митрофан Ермолаев

Мать ребёнка: Агафия Павлова

Рождение ребёнка
28.06.1859

Сын: Иван Ермолаев

Мать ребёнка: Ксения Никифорова

д.Мосеёнки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ксения Никифорова

Смерть
Неизвестно
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