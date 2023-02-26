Сергей Кириллов
Место рожденияд.Мосеёнки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1787
Дата смерти29.04.1836
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
1787
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Мосеёнки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
10.11.1807
Жена: Пелагия Федосова
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
11.10.1808
Дочь: Пелагия Сергеева
Мать ребёнка: Пелагия Федосова
д.Мосеенки
Рождение ребёнка
До 1815
Сын: Ермолай Сергеев
Мать ребёнка: Пелагия Федосова
д.Мосиенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1818
Сын: Семён Сергеев
Мать ребёнка: Пелагия Федосова
Бракосочетание
10.02.1821
Жена: Васса (Косьмина)
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
26.02.1823
Дочь: Евдокия Сергеева
Мать ребёнка: Васса (Косьмина)
д.Мосеёнки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.04.1825
Сын: Семён Сергеев
Мать ребёнка: Васса (Косьмина)
д.Мосеёнки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.04.1830
Сын: Георгий Сергеев
Мать ребёнка: Васса (Косьмина)
д.Мосеёнки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.03.1832
Сын: Конон Сергеев
Мать ребёнка: Васса (Косьмина)
д.Мосеёнки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.06.1835
Дочь: Марфа Сергеева
Мать ребёнка: Васса (Косьмина)
д.Мосеенки
Смерть
29.04.1836
д.Мосеёнки Поречского уезда Смоленской губ.