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Сергей Кириллов

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Место рождения

д.Мосеёнки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1787

Дата смерти

29.04.1836

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1787 г.р.
До 1803 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Мосеёнки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
10.11.1807

Жена: Пелагия Федосова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
11.10.1808

Дочь: Пелагия Сергеева

Мать ребёнка: Пелагия Федосова

д.Мосеенки
Рождение ребёнка
До 1815

Сын: Ермолай Сергеев

Мать ребёнка: Пелагия Федосова

д.Мосиенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1818

Сын: Семён Сергеев

Мать ребёнка: Пелагия Федосова

Бракосочетание
10.02.1821

Жена: Васса (Косьмина)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
26.02.1823

Дочь: Евдокия Сергеева

Мать ребёнка: Васса (Косьмина)

д.Мосеёнки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.04.1825

Сын: Семён Сергеев

Мать ребёнка: Васса (Косьмина)

д.Мосеёнки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.04.1830

Сын: Георгий Сергеев

Мать ребёнка: Васса (Косьмина)

д.Мосеёнки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.03.1832

Сын: Конон Сергеев

Мать ребёнка: Васса (Косьмина)

д.Мосеёнки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.06.1835

Дочь: Марфа Сергеева

Мать ребёнка: Васса (Косьмина)

д.Мосеенки
Смерть
29.04.1836
д.Мосеёнки Поречского уезда Смоленской губ.
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