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Параскева (Михайлова)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1776

Дата смерти

25.02.1856

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1814

Дочь: Агафия Павлова

Отец ребёнка: Павел Петров

д.Мосеёнки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.01.1819

Сын: Василий Павлов

Отец ребёнка: Павел Петров

сельцо Семёновское Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.06.1821

Сын: Пётр Павлов

Отец ребёнка: Павел Петров

Рождение ребёнка
05.01.1823

Сын: Малахий (Петров)

Отец ребёнка: Павел Петров

сельцо Семёновское Поречского уезда Смоленской губ.
Работа или профессия
Неизвестно
дворовая
Смерть
25.02.1856
сельцо Семёновское Поречского уезда Смоленской губ.
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