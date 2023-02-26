Параскева (Михайлова)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1776
Дата смерти25.02.1856
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Агафия Павлова
Отец ребёнка: Павел Петров
д.Мосеёнки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.01.1819
Сын: Василий Павлов
Отец ребёнка: Павел Петров
сельцо Семёновское Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.06.1821
Сын: Пётр Павлов
Отец ребёнка: Павел Петров
Рождение ребёнка
05.01.1823
Сын: Малахий (Петров)
Отец ребёнка: Павел Петров
сельцо Семёновское Поречского уезда Смоленской губ.
Работа или профессия
Неизвестно
дворовая
Смерть
25.02.1856
сельцо Семёновское Поречского уезда Смоленской губ.