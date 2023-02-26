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Малахий (Петров)

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Место рождения

сельцо Семёновское Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

05.01.1823

Дата смерти

05.04.1882

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1823

Отец: Павел Петров

Мать: Параскева (Михайлова)

сельцо Семёновское Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
13.10.1843

Жена: Параскева Петрова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Работа или профессия
1843
дворовой человек
Рождение ребёнка
15.03.1854

Дочь: Матрона Малахиева

Мать ребёнка: Параскева Петрова

д.Мосеёнки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.03.1858

Сын: Арсений Малахиев

Мать ребёнка: Параскева Петрова

д.Мосеёнки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1865

Дочь: Татьяна Малахиева

Мать ребёнка: Параскева Петрова

д.Мосиенки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
05.04.1882
д.Мосиенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
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