Малахий (Петров)
Место рождениясельцо Семёновское Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения05.01.1823
Дата смерти05.04.1882
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1823
Отец: Павел Петров
Мать: Параскева (Михайлова)
сельцо Семёновское Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
13.10.1843
Жена: Параскева Петрова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Работа или профессия
1843
дворовой человек
Рождение ребёнка
15.03.1854
Дочь: Матрона Малахиева
Мать ребёнка: Параскева Петрова
д.Мосеёнки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.03.1858
Сын: Арсений Малахиев
Мать ребёнка: Параскева Петрова
д.Мосеёнки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1865
Дочь: Татьяна Малахиева
Мать ребёнка: Параскева Петрова
д.Мосиенки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
05.04.1882
д.Мосиенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.