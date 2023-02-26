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Татьяна Малахиева

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Место рождения

д.Мосиенки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: Малахий (Петров)

Мать: Параскева Петрова

д.Мосиенки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
22.10.1882

Муж: Иван Васильев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
16.10.1883

Дочь: Параскева Иванова

Отец ребёнка: Иван Васильев

д.Зятинки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.12.1885

Сын: Стефан Иванов

Отец ребёнка: Иван Васильев

д.Зятинки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.03.1887

Дочь: Евдокия Иоаннова

Отец ребёнка: Иван Васильев

д.Зятинки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.05.1888

Дочь: Гликерия Иванова

Отец ребёнка: Иван Васильев

д.Зятинки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.11.1890

Сын: Фёдор Иванов

Отец ребёнка: Иван Васильев

д.Зятинки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.10.1891

Сын: Андрей ст

Отец ребёнка: Иван Васильев

д.Зятинки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.12.1896

Дочь: Екатерина Иоаннова

Отец ребёнка: Иван Васильев

д.Зятинки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1898

Сын: Илья Иоаннов

Отец ребёнка: Иван Васильев

Рождение ребёнка
13.10.1899

Сын: Андрей Иоаннов

Отец ребёнка: Иван Васильев

д.Зятинки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.11.1900

Сын: Максим Иванов

Отец ребёнка: Иван Васильев

д.Зятинки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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