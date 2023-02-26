Татьяна Малахиева
Место рожденияд.Мосиенки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1865
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец: Малахий (Петров)
Мать: Параскева Петрова
д.Мосиенки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
22.10.1882
Муж: Иван Васильев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
16.10.1883
Дочь: Параскева Иванова
Отец ребёнка: Иван Васильев
д.Зятинки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.12.1885
Сын: Стефан Иванов
Отец ребёнка: Иван Васильев
д.Зятинки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.03.1887
Дочь: Евдокия Иоаннова
Отец ребёнка: Иван Васильев
д.Зятинки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.05.1888
Дочь: Гликерия Иванова
Отец ребёнка: Иван Васильев
д.Зятинки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.11.1890
Сын: Фёдор Иванов
Отец ребёнка: Иван Васильев
д.Зятинки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.10.1891
Сын: Андрей ст
Отец ребёнка: Иван Васильев
д.Зятинки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.12.1896
Дочь: Екатерина Иоаннова
Отец ребёнка: Иван Васильев
д.Зятинки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1898
Сын: Илья Иоаннов
Отец ребёнка: Иван Васильев
Рождение ребёнка
13.10.1899
Сын: Андрей Иоаннов
Отец ребёнка: Иван Васильев
д.Зятинки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.11.1900
Сын: Максим Иванов
Отец ребёнка: Иван Васильев
д.Зятинки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно