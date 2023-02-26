Параскева Петрова
Место рожденияд.Мосиенки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1826
Дата смерти15.03.1876
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Мосиенки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
13.10.1843
Муж: Малахий (Петров)
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
15.03.1854
Дочь: Матрона Малахиева
Отец ребёнка: Малахий (Петров)
д.Мосеёнки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.03.1858
Сын: Арсений Малахиев
Отец ребёнка: Малахий (Петров)
д.Мосеёнки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1865
Дочь: Татьяна Малахиева
Отец ребёнка: Малахий (Петров)
д.Мосиенки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
15.03.1876
д.Мосиенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.