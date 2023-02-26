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Параскева Петрова

Место рождения

д.Мосиенки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1826

Дата смерти

15.03.1876

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1823 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Мосиенки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
13.10.1843

Муж: Малахий (Петров)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
15.03.1854

Дочь: Матрона Малахиева

Отец ребёнка: Малахий (Петров)

д.Мосеёнки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.03.1858

Сын: Арсений Малахиев

Отец ребёнка: Малахий (Петров)

д.Мосеёнки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1865

Дочь: Татьяна Малахиева

Отец ребёнка: Малахий (Петров)

д.Мосиенки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
15.03.1876
д.Мосиенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
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