Иван Васильев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИван Васильев

Иван Васильев

Место рождения

д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

06.09.1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1860

Отец: Василий Косьмин

Мать: Фёкла Терентиева

д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.10.1879

Сын: Павел Иоаннов

Мать ребёнка: Мария Ильина

д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.12.1881

Дочь: Анастасия Иоаннова

Мать ребёнка: Мария Ильина

д.Зятинки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
22.10.1882

Жена: Татьяна Малахиева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
16.10.1883

Дочь: Параскева Иванова

Мать ребёнка: Татьяна Малахиева

д.Зятинки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.12.1885

Сын: Стефан Иванов

Мать ребёнка: Татьяна Малахиева

д.Зятинки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.03.1887

Дочь: Евдокия Иоаннова

Мать ребёнка: Татьяна Малахиева

д.Зятинки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.05.1888

Дочь: Гликерия Иванова

Мать ребёнка: Татьяна Малахиева

д.Зятинки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.11.1890

Сын: Фёдор Иванов

Мать ребёнка: Татьяна Малахиева

д.Зятинки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.10.1891

Сын: Андрей ст

Мать ребёнка: Татьяна Малахиева

д.Зятинки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.12.1896

Дочь: Екатерина Иоаннова

Мать ребёнка: Татьяна Малахиева

д.Зятинки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1898

Сын: Илья Иоаннов

Мать ребёнка: Татьяна Малахиева

Рождение ребёнка
13.10.1899

Сын: Андрей Иоаннов

Мать ребёнка: Татьяна Малахиева

д.Зятинки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.11.1900

Сын: Максим Иванов

Мать ребёнка: Татьяна Малахиева

д.Зятинки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария Ильина

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close