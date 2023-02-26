Иван Васильев
Место рожденияд.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения06.09.1860
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1860
Отец: Василий Косьмин
Мать: Фёкла Терентиева
д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.10.1879
Сын: Павел Иоаннов
Мать ребёнка: Мария Ильина
д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.12.1881
Дочь: Анастасия Иоаннова
Мать ребёнка: Мария Ильина
д.Зятинки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
22.10.1882
Жена: Татьяна Малахиева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
16.10.1883
Дочь: Параскева Иванова
Мать ребёнка: Татьяна Малахиева
д.Зятинки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.12.1885
Сын: Стефан Иванов
Мать ребёнка: Татьяна Малахиева
д.Зятинки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.03.1887
Дочь: Евдокия Иоаннова
Мать ребёнка: Татьяна Малахиева
д.Зятинки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.05.1888
Дочь: Гликерия Иванова
Мать ребёнка: Татьяна Малахиева
д.Зятинки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.11.1890
Сын: Фёдор Иванов
Мать ребёнка: Татьяна Малахиева
д.Зятинки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.10.1891
Сын: Андрей ст
Мать ребёнка: Татьяна Малахиева
д.Зятинки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.12.1896
Дочь: Екатерина Иоаннова
Мать ребёнка: Татьяна Малахиева
д.Зятинки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1898
Сын: Илья Иоаннов
Мать ребёнка: Татьяна Малахиева
Рождение ребёнка
13.10.1899
Сын: Андрей Иоаннов
Мать ребёнка: Татьяна Малахиева
д.Зятинки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.11.1900
Сын: Максим Иванов
Мать ребёнка: Татьяна Малахиева
д.Зятинки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария Ильина
Смерть
Неизвестно