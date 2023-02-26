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Фёкла Терентиева

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Место рождения

Бородинская волость

Дата рождения

1841

Дата смерти

01.03.1899

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1840 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841

Отец: не указан

Мать: не указана

Бородинская волость
Бракосочетание
08.11.1859

Муж: Василий Косьмин

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
06.09.1860

Сын: Иван Васильев

Отец ребёнка: Василий Косьмин

д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.11.1864

Дочь: Екатерина Васильева

Отец ребёнка: Василий Косьмин

д.Зятинки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1869

Дочь: Ирина Васильева

Отец ребёнка: Василий Косьмин

Рождение ребёнка
30.10.1871

Сын: Георгий Васильев

Отец ребёнка: Василий Косьмин

д.Зятинки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.07.1874

Сын: Прокопий Васильев

Отец ребёнка: Василий Косьмин

д.Зятинки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.01.1877

Дочь: Татьяна Васильева

Отец ребёнка: Василий Косьмин

д.Зятинки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.02.1879

Дочь: Анна Васильева

Отец ребёнка: Василий Косьмин

д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
01.03.1899
д.Зятинки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
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