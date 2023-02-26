Фёкла Терентиева
Место рожденияБородинская волость
Дата рождения1841
Дата смерти01.03.1899
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841
Отец: не указан
Мать: не указана
Бородинская волость
Бракосочетание
08.11.1859
Муж: Василий Косьмин
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
06.09.1860
Сын: Иван Васильев
Отец ребёнка: Василий Косьмин
д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.11.1864
Дочь: Екатерина Васильева
Отец ребёнка: Василий Косьмин
д.Зятинки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1869
Дочь: Ирина Васильева
Отец ребёнка: Василий Косьмин
Рождение ребёнка
30.10.1871
Сын: Георгий Васильев
Отец ребёнка: Василий Косьмин
д.Зятинки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.07.1874
Сын: Прокопий Васильев
Отец ребёнка: Василий Косьмин
д.Зятинки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.01.1877
Дочь: Татьяна Васильева
Отец ребёнка: Василий Косьмин
д.Зятинки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.02.1879
Дочь: Анна Васильева
Отец ребёнка: Василий Косьмин
д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
01.03.1899
д.Зятинки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.