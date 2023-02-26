Мария Ильина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария Ильина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1860 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1861

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.10.1879

Сын: Павел Иоаннов

Отец ребёнка: Иван Васильев

д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.12.1881

Дочь: Анастасия Иоаннова

Отец ребёнка: Иван Васильев

д.Зятинки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Васильев

Смерть
Неизвестно
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