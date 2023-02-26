Мария Ильина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1861
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1861
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.10.1879
Сын: Павел Иоаннов
Отец ребёнка: Иван Васильев
д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.12.1881
Дочь: Анастасия Иоаннова
Отец ребёнка: Иван Васильев
д.Зятинки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Васильев
Смерть
Неизвестно