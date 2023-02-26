Евдокия Парфенова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1767
Дата смерти24.01.1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1765
Сын: Никита Исидоров
Отец ребёнка: Исидор Лаврентиев
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение
1767
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1769
Сын: Матюхов Григорий Исидоров
Отец ребёнка: Исидор Лаврентиев
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1778
Отец ребёнка: Исидор Лаврентиев
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1785
Сын: Сергей Исидоров
Отец ребёнка: Исидор Лаврентиев
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1790
Сын: Стефан Исидоров
Отец ребёнка: Исидор Лаврентиев
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.12.1796
Сын: Игнатий Исидоров
Отец ребёнка: Исидор Лаврентиев
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.08.1798
Сын: Тит Исидоров
Отец ребёнка: Исидор Лаврентиев
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.02.1803
Отец ребёнка: Исидор Лаврентиев
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.03.1806
Сын: Коноводов Артемий Исидоров
Отец ребёнка: Исидор Лаврентиев
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
24.01.1834
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.