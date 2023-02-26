Евдокия Парфенова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Парфенова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1767

Дата смерти

24.01.1834

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1765

Сын: Никита Исидоров

Отец ребёнка: Исидор Лаврентиев

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение
1767

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1769

Сын: Матюхов Григорий Исидоров

Отец ребёнка: Исидор Лаврентиев

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1778

Сын: Матюхов Андрей Исидоров

Отец ребёнка: Исидор Лаврентиев

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1785

Сын: Сергей Исидоров

Отец ребёнка: Исидор Лаврентиев

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1790

Сын: Стефан Исидоров

Отец ребёнка: Исидор Лаврентиев

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.12.1796

Сын: Игнатий Исидоров

Отец ребёнка: Исидор Лаврентиев

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.08.1798

Сын: Тит Исидоров

Отец ребёнка: Исидор Лаврентиев

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.02.1803

Сын: Коноводов Семён Исидоров

Отец ребёнка: Исидор Лаврентиев

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.03.1806

Сын: Коноводов Артемий Исидоров

Отец ребёнка: Исидор Лаврентиев

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
24.01.1834
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
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