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Сергей Исидоров

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Место рождения

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1785

Дата смерти

08.06.1830

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: Исидор Лаврентиев

Мать: Евдокия Парфенова

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
20.09.1808

Жена: Наталия Матвеева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1817

Дочь: Марфа Сергеева

Мать ребёнка: Наталия Матвеева

Рождение ребёнка
12.07.1824

Дочь: Елена Сергеева

Мать ребёнка: Евдокия Данилова

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Данилова

Смерть
08.06.1830
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
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