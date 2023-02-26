Сергей Исидоров
Место рожденияд.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1785
Дата смерти08.06.1830
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785
Отец: Исидор Лаврентиев
Мать: Евдокия Парфенова
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
20.09.1808
Жена: Наталия Матвеева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Марфа Сергеева
Мать ребёнка: Наталия Матвеева
Рождение ребёнка
12.07.1824
Дочь: Елена Сергеева
Мать ребёнка: Евдокия Данилова
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Данилова
Смерть
08.06.1830
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.