Никита Исидоров
Место рожденияд.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1765
Дата смерти1810
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765
Отец: Исидор Лаврентиев
Мать: Евдокия Парфенова
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1789
Сын: Мина Никитин
Мать ребёнка: Елена Лукьянова
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1792
Сын: Иоанн Никитин
Мать ребёнка: Елена Лукьянова
Рождение ребёнка
1792
Мать ребёнка: Елена Лукьянова
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1795
Мать ребёнка: Елена Лукьянова
Рождение ребёнка
19.01.1799
Мать ребёнка: Елена Лукьянова
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1806
Дочь: Мария Никитина
Мать ребёнка: Елена Лукьянова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Елена Лукьянова
Смерть
1810
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.