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Никита Исидоров

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Место рождения

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1765

Дата смерти

1810

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: Исидор Лаврентиев

Мать: Евдокия Парфенова

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1789

Сын: Мина Никитин

Мать ребёнка: Елена Лукьянова

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1792

Сын: Иоанн Никитин

Мать ребёнка: Елена Лукьянова

Рождение ребёнка
1792

Сын: Матюхов Стефан Никитин

Мать ребёнка: Елена Лукьянова

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1795

Сын: Матюхов Алексей Никитин

Мать ребёнка: Елена Лукьянова

Рождение ребёнка
19.01.1799

Сын: Матюхов Макарий Никитин

Мать ребёнка: Елена Лукьянова

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1806

Дочь: Мария Никитина

Мать ребёнка: Елена Лукьянова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Елена Лукьянова

Смерть
1810
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
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