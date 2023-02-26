Матюхов Макарий Никитин
Место рожденияд.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения19.01.1799
Дата смерти13.05.1858
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1799
Отец: Никита Исидоров
Мать: Елена Лукьянова
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.09.1824
Дочь: Ефросиния Макарова
Мать ребёнка: Матюхова Стефанида (Ермолаева)
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.12.1830
Дочь: Анна Макарова
Мать ребёнка: Матюхова Стефанида (Ермолаева)
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.06.1834
Мать ребёнка: Матюхова Стефанида (Ермолаева)
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.11.1836
Мать ребёнка: Матюхова Стефанида (Ермолаева)
сельцо Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Работа или профессия
1836
сельцо Дубровка
дворовой человек
Рождение ребёнка
28.02.1840
Дочь: Евдокия Макарова
Мать ребёнка: Матюхова Стефанида (Ермолаева)
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
13.05.1858
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.