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Матюхов Макарий Никитин

Место рождения

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

19.01.1799

Дата смерти

13.05.1858

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1799

Отец: Никита Исидоров

Мать: Елена Лукьянова

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.09.1824

Дочь: Ефросиния Макарова

Мать ребёнка: Матюхова Стефанида (Ермолаева)

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.12.1830

Дочь: Анна Макарова

Мать ребёнка: Матюхова Стефанида (Ермолаева)

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.06.1834

Сын: Матюхов Леонтий Макаров

Мать ребёнка: Матюхова Стефанида (Ермолаева)

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.11.1836

Сын: Матюхов Михаил Макаров

Мать ребёнка: Матюхова Стефанида (Ермолаева)

сельцо Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Работа или профессия
1836
сельцо Дубровка
дворовой человек
Рождение ребёнка
28.02.1840

Дочь: Евдокия Макарова

Мать ребёнка: Матюхова Стефанида (Ермолаева)

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матюхова Стефанида (Ермолаева)

Смерть
13.05.1858
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
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