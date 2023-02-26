Матюхова Стефанида (Ермолаева)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1803
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.09.1824
Дочь: Ефросиния Макарова
Отец ребёнка: Матюхов Макарий Никитин
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.12.1830
Дочь: Анна Макарова
Отец ребёнка: Матюхов Макарий Никитин
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.06.1834
Отец ребёнка: Матюхов Макарий Никитин
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.11.1836
Отец ребёнка: Матюхов Макарий Никитин
сельцо Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.02.1840
Дочь: Евдокия Макарова
Отец ребёнка: Матюхов Макарий Никитин
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно