Матюхова Стефанида (Ермолаева) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМатюхова Стефанида (Ермолаева)

Матюхова Стефанида (Ермолаева)

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.09.1824

Дочь: Ефросиния Макарова

Отец ребёнка: Матюхов Макарий Никитин

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.12.1830

Дочь: Анна Макарова

Отец ребёнка: Матюхов Макарий Никитин

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.06.1834

Сын: Матюхов Леонтий Макаров

Отец ребёнка: Матюхов Макарий Никитин

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.11.1836

Сын: Матюхов Михаил Макаров

Отец ребёнка: Матюхов Макарий Никитин

сельцо Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.02.1840

Дочь: Евдокия Макарова

Отец ребёнка: Матюхов Макарий Никитин

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Матюхов Макарий Никитин

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close