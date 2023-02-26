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Матюхов Григорий Исидоров

Место рождения

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1769

Дата смерти

1806

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769

Отец: Исидор Лаврентиев

Мать: Евдокия Парфенова

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
16.10.1793

Жена: Устиния (Григорьева)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1796

Сын: Матюхов Вавила Григорьев

Мать ребёнка: Устиния (Григорьева)

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.10.1797

Сын: Артемий Григорьев

Мать ребёнка: Устиния (Григорьева)

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.11.1799

Сын: Матюхов Григорий Григорьев

Мать ребёнка: Устиния (Григорьева)

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.03.1802

Дочь: Дария Григорьева

Мать ребёнка: Устиния (Григорьева)

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.07.1803

Дочь: Мария Григорьева

Мать ребёнка: Устиния (Григорьева)

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
1806
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.12.1807

Дочь: Анастасия Григорьева

Мать ребёнка: Устиния (Григорьева)

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
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