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Матюхов Григорий Григорьев

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Место рождения

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

23.11.1799

Дата смерти

22.08.1845

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1799

Отец: Матюхов Григорий Исидоров

Мать: Устиния (Григорьева)

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
18.07.1820

Жена: Матюхова Мария (Марфа) Анисимова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
12.09.1825

Сын: Матюхов Корнилий Григорьев

Мать ребёнка: Матюхова Мария (Марфа) Анисимова

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1827

Сын: Матюхова Илья Григорьев

Мать ребёнка: Матюхова Мария (Марфа) Анисимова

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.01.1830

Сын: Матюхов Иоанн Григорьев

Мать ребёнка: Матюхова Мария (Марфа) Анисимова

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.06.1832

Дочь: Акилина Григорьева

Мать ребёнка: Матюхова Мария (Марфа) Анисимова

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.07.1834

Дочь: Анна Григорьева

Мать ребёнка: Матюхова Мария (Марфа) Анисимова

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.06.1837

Дочь: Агрипина Григорьева

Мать ребёнка: Матюхова Мария (Марфа) Анисимова

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.11.1839

Дочь: Екатерина Григорьева

Мать ребёнка: Матюхова Мария (Марфа) Анисимова

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.10.1842

Сын: Матюхов Стефан Григорьев

Мать ребёнка: Матюхова Мария (Марфа) Анисимова

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
22.08.1845
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
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