Матюхов Григорий Григорьев
Место рожденияд.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения23.11.1799
Дата смерти22.08.1845
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
23.11.1799
Отец: Матюхов Григорий Исидоров
Мать: Устиния (Григорьева)
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
18.07.1820
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
12.09.1825
Сын: Матюхов Корнилий Григорьев
Мать ребёнка: Матюхова Мария (Марфа) Анисимова
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1827
Мать ребёнка: Матюхова Мария (Марфа) Анисимова
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.01.1830
Мать ребёнка: Матюхова Мария (Марфа) Анисимова
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.06.1832
Дочь: Акилина Григорьева
Мать ребёнка: Матюхова Мария (Марфа) Анисимова
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.07.1834
Дочь: Анна Григорьева
Мать ребёнка: Матюхова Мария (Марфа) Анисимова
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.06.1837
Дочь: Агрипина Григорьева
Мать ребёнка: Матюхова Мария (Марфа) Анисимова
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.11.1839
Дочь: Екатерина Григорьева
Мать ребёнка: Матюхова Мария (Марфа) Анисимова
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.10.1842
Мать ребёнка: Матюхова Мария (Марфа) Анисимова
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
22.08.1845
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.