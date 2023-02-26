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Устиния (Григорьева)

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Место рождения

д.Хотеево

Дата рождения

1770

Дата смерти

05.06.1832

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: Демид

Мать: ?

д.Хотеево
Бракосочетание
16.10.1793

Муж: Матюхов Григорий Исидоров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1796

Сын: Матюхов Вавила Григорьев

Отец ребёнка: Матюхов Григорий Исидоров

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.10.1797

Сын: Артемий Григорьев

Отец ребёнка: Матюхов Григорий Исидоров

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.11.1799

Сын: Матюхов Григорий Григорьев

Отец ребёнка: Матюхов Григорий Исидоров

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.03.1802

Дочь: Дария Григорьева

Отец ребёнка: Матюхов Григорий Исидоров

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.07.1803

Дочь: Мария Григорьева

Отец ребёнка: Матюхов Григорий Исидоров

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.12.1807

Дочь: Анастасия Григорьева

Отец ребёнка: Матюхов Григорий Исидоров

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
05.06.1832
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
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