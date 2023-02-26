Устиния (Григорьева)
Место рожденияд.Хотеево
Дата рождения1770
Дата смерти05.06.1832
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
16.10.1793
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1796
Отец ребёнка: Матюхов Григорий Исидоров
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.10.1797
Сын: Артемий Григорьев
Отец ребёнка: Матюхов Григорий Исидоров
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.11.1799
Сын: Матюхов Григорий Григорьев
Отец ребёнка: Матюхов Григорий Исидоров
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.03.1802
Дочь: Дария Григорьева
Отец ребёнка: Матюхов Григорий Исидоров
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.07.1803
Дочь: Мария Григорьева
Отец ребёнка: Матюхов Григорий Исидоров
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.12.1807
Дочь: Анастасия Григорьева
Отец ребёнка: Матюхов Григорий Исидоров
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
05.06.1832
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.