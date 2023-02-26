Матюхов Вавила Григорьев
Место рожденияд.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1796
Дата смерти1825
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Отец: Матюхов Григорий Исидоров
Мать: Устиния (Григорьева)
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.08.1819
Мать ребёнка: Матюхова Агрипина Григорьева
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.09.1822
Дочь: Устиния Вавилова
Мать ребёнка: Устина Малахиева
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Устина Малахиева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1825
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.