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Матюхов Вавила Григорьев

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Место рождения

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1796

Дата смерти

1825

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: Матюхов Григорий Исидоров

Мать: Устиния (Григорьева)

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.08.1819

Сын: Матюхов Андрей Вавилов

Мать ребёнка: Матюхова Агрипина Григорьева

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.09.1822

Дочь: Устиния Вавилова

Мать ребёнка: Устина Малахиева

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Устина Малахиева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матюхова Агрипина Григорьева

Смерть
1825
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
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