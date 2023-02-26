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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1779
Сын: Савостей (Севастьян) Парфенов
Отец ребёнка: Парфен
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1785
Сын: Тимофей Парфенов
Отец ребёнка: Парфен
Рождение ребёнка
1787
Сын: Василий Парфенов
Отец ребёнка: Парфен
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Парфен
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Аким Стефанов
Смерть
Неизвестно