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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1756 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1779

Сын: Савостей (Севастьян) Парфенов

Отец ребёнка: Парфен

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1785

Сын: Тимофей Парфенов

Отец ребёнка: Парфен

Рождение ребёнка
1787

Сын: Василий Парфенов

Отец ребёнка: Парфен

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Парфен

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аким Стефанов

Смерть
Неизвестно
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