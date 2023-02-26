Аким Стефанов
Место рожденияд.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1756
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1777
Сын: Филипп Акимов
Мать ребёнка: Анна Иванова
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1782
Сын: Сергей Акимов
Мать ребёнка: Анна Иванова
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1792
Сын: Лаврентий Акимов
Мать ребёнка: Анна Иванова
д.Низкий Дубок ( Козлы ) Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Елена Акимова
Мать ребёнка: Анна Иванова
Рождение ребёнка
1794
Сын: Устин Акимов
Мать ребёнка: Анна Иванова
Рождение ребёнка
30.05.1800
Сын: Исаак Акимов
Мать ребёнка: Анна Иванова
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1802
Сын: Дмитрий Акимов
Мать ребёнка: Анна Иванова
Место жительства
С 1811
Место жительства
С 1811
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Смерть
Неизвестно