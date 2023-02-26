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Аким Стефанов

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Место рождения

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1756

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: ?

Мать: ?

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1777

Сын: Филипп Акимов

Мать ребёнка: Анна Иванова

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1782

Сын: Сергей Акимов

Мать ребёнка: Анна Иванова

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1792

Сын: Лаврентий Акимов

Мать ребёнка: Анна Иванова

д.Низкий Дубок ( Козлы ) Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1793

Дочь: Елена Акимова

Мать ребёнка: Анна Иванова

Рождение ребёнка
1794

Сын: Устин Акимов

Мать ребёнка: Анна Иванова

Рождение ребёнка
30.05.1800

Сын: Исаак Акимов

Мать ребёнка: Анна Иванова

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1802

Сын: Дмитрий Акимов

Мать ребёнка: Анна Иванова

Место жительства
С 1811
Место жительства
С 1811
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Смерть
Неизвестно
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