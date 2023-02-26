Сергей Акимов
Место рожденияд.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1782
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782
Отец: Аким Стефанов
Мать: Анна Иванова
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Место жительства
С 1811
Рождение ребёнка
18.06.1820
Дочь: Агрипина Сергеева
Мать ребёнка: Параскева Георгиева
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.02.1822
Сын: Карп Сергеев
Мать ребёнка: Параскева Георгиева
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.07.1823
Дочь: Ольга Сергеева
Мать ребёнка: Параскева Георгиева
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно