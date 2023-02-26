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Сергей Акимов

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Место рождения

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1782

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782

Отец: Аким Стефанов

Мать: Анна Иванова

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Место жительства
С 1811
Рождение ребёнка
18.06.1820

Дочь: Агрипина Сергеева

Мать ребёнка: Параскева Георгиева

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.02.1822

Сын: Карп Сергеев

Мать ребёнка: Параскева Георгиева

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.07.1823

Дочь: Ольга Сергеева

Мать ребёнка: Параскева Георгиева

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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