Филипп Акимов
Место рожденияд.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1777
Дата смерти03.04.1833
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777
Отец: Аким Стефанов
Мать: Анна Иванова
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
08.11.1802
Жена: Евдокия (Тимофеева)
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
07.09.1807
Дочь: Анна Филиппова
Мать ребёнка: Евдокия (Тимофеева)
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Место жительства
С 1811
Рождение ребёнка
24.05.1820
Сын: Михаил Филиппов
Мать ребёнка: Евдокия (Тимофеева)
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1821
Сын: Ефимий Филиппов
Мать ребёнка: Евдокия (Тимофеева)
Смерть
03.04.1833
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.