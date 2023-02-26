Филипп Акимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФилипп Акимов

Филипп Акимов

avatar

Место рождения

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1777

Дата смерти

03.04.1833

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: Аким Стефанов

Мать: Анна Иванова

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
08.11.1802

Жена: Евдокия (Тимофеева)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
07.09.1807

Дочь: Анна Филиппова

Мать ребёнка: Евдокия (Тимофеева)

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Место жительства
С 1811
Рождение ребёнка
24.05.1820

Сын: Михаил Филиппов

Мать ребёнка: Евдокия (Тимофеева)

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1821

Сын: Ефимий Филиппов

Мать ребёнка: Евдокия (Тимофеева)

Смерть
03.04.1833
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close