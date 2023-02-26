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Лаврентий Акимов

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Место рождения

д.Низкий Дубок ( Козлы ) Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1792

Дата смерти

13.11.1837

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: Аким Стефанов

Мать: Анна Иванова

д.Низкий Дубок ( Козлы ) Поречского уезда Смоленской губ.
Место жительства
С 1811
Рождение ребёнка
06.08.1821

Сын: Матвей Лаврентиев

Мать ребёнка: Евгения Гаврилова

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.04.1825

Дочь: Александра Лаврентиева

Мать ребёнка: Евгения Гаврилова

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евгения Гаврилова

Смерть
13.11.1837
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
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