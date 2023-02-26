Лаврентий Акимов
Место рожденияд.Низкий Дубок ( Козлы ) Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1792
Дата смерти13.11.1837
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
Отец: Аким Стефанов
Мать: Анна Иванова
д.Низкий Дубок ( Козлы ) Поречского уезда Смоленской губ.
Место жительства
С 1811
Рождение ребёнка
06.08.1821
Сын: Матвей Лаврентиев
Мать ребёнка: Евгения Гаврилова
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.04.1825
Дочь: Александра Лаврентиева
Мать ребёнка: Евгения Гаврилова
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евгения Гаврилова
Смерть
13.11.1837
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.