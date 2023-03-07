Фёдорова (Самсонова) Елена Васильева
Место рождения
Дата рождения19.05.1883
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1883
Отец: Самсонов Василий Самсонов
Мать: Анастасия Никитина
Рождение ребёнка
?.12.1899
Дочь: Матрона Михайлова
Отец ребёнка: Фёдоров Михаил Фёдоров
Бракосочетание
28.01.1900
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.10.1901
Дочь: Мария Михайлова
Отец ребёнка: Фёдоров Михаил Фёдоров
Рождение ребёнка
25.10.1904
Отец ребёнка: Фёдоров Михаил Фёдоров
Рождение ребёнка
28.09.1909
Отец ребёнка: Фёдоров Михаил Фёдоров
Рождение ребёнка
24.06.1911
Дочь: Ефросиния Михайлова
Отец ребёнка: Фёдоров Михаил Фёдоров
Рождение ребёнка
20.09.1912
Отец ребёнка: Фёдоров Михаил Фёдоров
д.Мордашки 1-е Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.06.1914
Дочь: Анна Михайлова
Отец ребёнка: Фёдоров Михаил Фёдоров
Рождение ребёнка
22.02.1916
Дочь: Евдокия Михайлова
Отец ребёнка: Фёдоров Михаил Фёдоров
д.Мордашки 1-е Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно