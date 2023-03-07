Фёдорова (Самсонова) Елена Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фёдорова (Самсонова) Елена Васильева

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Место рождения

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

19.05.1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1883

Отец: Самсонов Василий Самсонов

Мать: Анастасия Никитина

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
?.12.1899

Дочь: Матрона Михайлова

Отец ребёнка: Фёдоров Михаил Фёдоров

Бракосочетание
28.01.1900

Муж: Фёдоров Михаил Фёдоров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.10.1901

Дочь: Мария Михайлова

Отец ребёнка: Фёдоров Михаил Фёдоров

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
25.10.1904

Сын: Фёдоров Дмитрий Михайлов

Отец ребёнка: Фёдоров Михаил Фёдоров

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
28.09.1909

Сын: Фёдоров Павел Михайлович

Отец ребёнка: Фёдоров Михаил Фёдоров

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
24.06.1911

Дочь: Ефросиния Михайлова

Отец ребёнка: Фёдоров Михаил Фёдоров

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
20.09.1912

Сын: Фёдоров Пётр Михайлов

Отец ребёнка: Фёдоров Михаил Фёдоров

д.Мордашки 1-е Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.06.1914

Дочь: Анна Михайлова

Отец ребёнка: Фёдоров Михаил Фёдоров

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
22.02.1916

Дочь: Евдокия Михайлова

Отец ребёнка: Фёдоров Михаил Фёдоров

д.Мордашки 1-е Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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