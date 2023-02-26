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Фёдоров Пётр Михайлов

Место рождения

д.Мордашки 1-е Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

20.09.1912

Дата смерти

04.06.1913

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1912

Отец: Фёдоров Михаил Фёдоров

Мать: Фёдорова Елена Васильева

д.Мордашки 1-е Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
04.06.1913
д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от кори
Похороны
Неизвестно
на Сенинском кладбище
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