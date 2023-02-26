Фёдоров Пётр Михайлов
Место рожденияд.Мордашки 1-е Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения20.09.1912
Дата смерти04.06.1913
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1912
Отец: Фёдоров Михаил Фёдоров
Мать: Фёдорова Елена Васильева
д.Мордашки 1-е Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
04.06.1913
д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от кори
Похороны
Неизвестно
на Сенинском кладбище