Ефимий Никитин
Место рождения
Дата рождения1802
Дата смерти03.05.1844
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: Никита Леонов
Мать: Мария Евстафиева
Рождение ребёнка
25.10.1825
Сын: Яков Ефимов
Мать ребёнка: Параскева (Устинова)
Рождение ребёнка
15.09.1830
Дочь: Фёкла Ефимова
Мать ребёнка: Параскева (Устинова)
Рождение ребёнка
18.09.1832
Сын: Никита Ефимов
Мать ребёнка: Параскева (Устинова)
Рождение ребёнка
05.02.1838
Дочь: Агафия Ефимова
Мать ребёнка: Параскева (Устинова)
Рождение ребёнка
1842
Сын: Яков Ефимов
Мать ребёнка: Параскева (Устинова)
Смерть
03.05.1844
Причина смерти: от ушиба лошадью