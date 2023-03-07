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Ефимий Никитин

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Место рождения

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1802

Дата смерти

03.05.1844

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: Никита Леонов

Мать: Мария Евстафиева

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
25.10.1825

Сын: Яков Ефимов

Мать ребёнка: Параскева (Устинова)

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
15.09.1830

Дочь: Фёкла Ефимова

Мать ребёнка: Параскева (Устинова)

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
18.09.1832

Сын: Никита Ефимов

Мать ребёнка: Параскева (Устинова)

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
05.02.1838

Дочь: Агафия Ефимова

Мать ребёнка: Параскева (Устинова)

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1842

Сын: Яков Ефимов

Мать ребёнка: Параскева (Устинова)

Смерть
03.05.1844
Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: от ушиба лошадью
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