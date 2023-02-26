Агафия (София) Потапова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1799
Дата смерти09.03.1847
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.09.1820
Сын: Захарий Терентиев
Отец ребёнка: Терентий Павлов
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.09.1823
Сын: Аким Терентьев
Отец ребёнка: Терентий Павлов
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1828
Сын: Ефрем Терентиев
Отец ребёнка: Терентий Павлов
Рождение ребёнка
23.09.1830
Дочь: Анна Терентиева
Отец ребёнка: Терентий Павлов
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.09.1831
Сын: Никита Терентиев
Отец ребёнка: Терентий Павлов
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1831
Сын: Тихон Терентиев
Отец ребёнка: Терентий Павлов
Рождение ребёнка
12.07.1833
Дочь: Мария Терентьева
Отец ребёнка: Терентий Павлов
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.03.1836
Дочь: Колбатова Дария Терентиева
Отец ребёнка: Терентий Павлов
д.Козлы вотчины помещика Нелидова Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.07.1837
Сын: Емельян Терентиев
Отец ребёнка: Терентий Павлов
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.11.1839
Дочь: Хилютина Варвара Терентиева
Отец ребёнка: Терентий Павлов
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1839
Отец ребёнка: Терентий Павлов
д.Козлы вотчины помещика Нелидова Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.12.1842
Дочь: Ульяния Терентиева
Отец ребёнка: Терентий Павлов
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
09.03.1847
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.