Агафия (София) Потапова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агафия (София) Потапова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1799

Дата смерти

09.03.1847

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.09.1820

Сын: Захарий Терентиев

Отец ребёнка: Терентий Павлов

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.09.1823

Сын: Аким Терентьев

Отец ребёнка: Терентий Павлов

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1828

Сын: Ефрем Терентиев

Отец ребёнка: Терентий Павлов

Рождение ребёнка
23.09.1830

Дочь: Анна Терентиева

Отец ребёнка: Терентий Павлов

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.09.1831

Сын: Никита Терентиев

Отец ребёнка: Терентий Павлов

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1831

Сын: Тихон Терентиев

Отец ребёнка: Терентий Павлов

Рождение ребёнка
12.07.1833

Дочь: Мария Терентьева

Отец ребёнка: Терентий Павлов

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.03.1836

Дочь: Колбатова Дария Терентиева

Отец ребёнка: Терентий Павлов

д.Козлы вотчины помещика Нелидова Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.07.1837

Сын: Емельян Терентиев

Отец ребёнка: Терентий Павлов

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.11.1839

Дочь: Хилютина Варвара Терентиева

Отец ребёнка: Терентий Павлов

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1839

Сын: Ефим (Евфимий) Терентиев

Отец ребёнка: Терентий Павлов

д.Козлы вотчины помещика Нелидова Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.12.1842

Дочь: Ульяния Терентиева

Отец ребёнка: Терентий Павлов

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
09.03.1847
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
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