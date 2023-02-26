Бодренкова Анна Матвеева
Место рождения
Дата рождения1864
Дата смерти23.09.1884
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Отец: Матвей Терентиев
Мать: Наталия Ерофеева
Бракосочетание
26.01.1883
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье Смоленской губ.
Смерть
23.09.1884
Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно