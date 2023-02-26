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Бодренкова Анна Матвеева

Место рождения

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1864

Дата смерти

23.09.1884

Пол

Женский

Отец

1819 г.р.

Мать

1822 г.р.

Муж

1864 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
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Место
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Рождение
1864

Отец: Матвей Терентиев

Мать: Наталия Ерофеева

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
26.01.1883

Муж: Бодренков Михаил Ильин

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье Смоленской губ.
Смерть
23.09.1884
Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно

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