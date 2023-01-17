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(Бодренкова) Гликерия Михайлова

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Место рождения

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

09.05.1886

Дата смерти

26.09.1906

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1886

Отец: Бодренков Михаил Ильин

Мать: Агрипина (Евсеева)

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
06.11.1905

Муж: Евдоким Антонов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.09.1906

Сын: Иоанн ст.

Отец ребёнка: Евдоким Антонов

д.Большие Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
26.09.1906
Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: от воспаления желудка
Похороны
Неизвестно
на Ворушенском кладбище
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