(Бодренкова) Гликерия Михайлова
Место рождения
Дата рождения09.05.1886
Дата смерти26.09.1906
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1886
Отец: Бодренков Михаил Ильин
Мать: Агрипина (Евсеева)
Бракосочетание
06.11.1905
Муж: Евдоким Антонов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.09.1906
Сын: Иоанн ст.
Отец ребёнка: Евдоким Антонов
д.Большие Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
26.09.1906
Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: от воспаления желудка
Похороны
Неизвестно
на Ворушенском кладбище