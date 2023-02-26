Агрипина (Евсеева) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агрипина (Евсеева)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1867

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.05.1886

Дочь: Гликерия Михайлова

Отец ребёнка: Бодренков Михаил Ильин

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
06.09.1890

Дочь: Ирина Михайлова

Отец ребёнка: Бодренков Михаил Ильин

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
06.09.1890

Дочь: Анна Михайлова

Отец ребёнка: Бодренков Михаил Ильин

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1894

Дочь: Марфа Михайлова

Отец ребёнка: Бодренков Михаил Ильин

Рождение ребёнка
06.09.1896

Сын: Бодренков (бадрянников) Михаил мак

Отец ребёнка: Бодренков Михаил Ильин

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
07.02.1906

Дочь: Мария Михайлова

Отец ребёнка: Бодренков Михаил Ильин

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
07.02.1906

Сын: Бодренков Захарий Михайлов

Отец ребёнка: Бодренков Михаил Ильин

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бодренков Михаил Ильин

Смерть
Неизвестно
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