Агрипина (Евсеева)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1867
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1867
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.05.1886
Дочь: Гликерия Михайлова
Отец ребёнка: Бодренков Михаил Ильин
Рождение ребёнка
06.09.1890
Дочь: Ирина Михайлова
Отец ребёнка: Бодренков Михаил Ильин
Рождение ребёнка
06.09.1890
Дочь: Анна Михайлова
Отец ребёнка: Бодренков Михаил Ильин
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Марфа Михайлова
Отец ребёнка: Бодренков Михаил Ильин
Рождение ребёнка
06.09.1896
Сын: Бодренков (бадрянников) Михаил мак
Отец ребёнка: Бодренков Михаил Ильин
Рождение ребёнка
07.02.1906
Дочь: Мария Михайлова
Отец ребёнка: Бодренков Михаил Ильин
Рождение ребёнка
07.02.1906
Сын: Бодренков Захарий Михайлов
Отец ребёнка: Бодренков Михаил Ильин
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно