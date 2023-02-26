Иоанн ст.
Место рожденияд.Большие Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения13.09.1906
Дата смерти08.11.1906
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1906
Отец: Евдоким Антонов
Мать: Гликерия Михайлова
д.Большие Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
08.11.1906
д.Большие Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.