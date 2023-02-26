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Иоанн ст.

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Место рождения

д.Большие Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

13.09.1906

Дата смерти

08.11.1906

Пол

Мужской

Отец

1883 г.р.

Мать

1886 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1906

Отец: Евдоким Антонов

Мать: Гликерия Михайлова

д.Большие Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
08.11.1906
д.Большие Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
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