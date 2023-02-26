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(Корнилова) Анна Васильева

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Место рождения

д.Малые Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

28.01.1914

Дата смерти

22.02.1915

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1914

Отец: Корнилов Василий Андреев

Мать: Корнилова Акилина Михайлова

д.Малые Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
22.02.1915
д.Малые Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от скарлатины
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