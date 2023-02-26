(Корнилова) Анна Васильева
Место рожденияд.Малые Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения28.01.1914
Дата смерти22.02.1915
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1914
д.Малые Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
22.02.1915
д.Малые Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от скарлатины