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Корнилов Михаил Андреев

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Место рождения

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

02.11.1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1882

Отец: Корнилов Андрей Ильин

Мать: Устиния Михайлова

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
09.11.1911

Жена: Корнилова Екатерина Иванова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.10.1912

Сын: Корнилов Лука Михайлов

Мать ребёнка: Корнилова Екатерина Иванова

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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