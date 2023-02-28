Корнилов Михаил Андреев
Место рождения
Дата рождения02.11.1882
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1882
Отец: Корнилов Андрей Ильин
Мать: Устиния Михайлова
Бракосочетание
09.11.1911
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.10.1912
Мать ребёнка: Корнилова Екатерина Иванова
Смерть
Неизвестно