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Корнилова Екатерина Иванова

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Место рождения

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

13.11.1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1885

Отец: Иван Тарасов

Мать: Акилина (Георгиева)

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
09.11.1911

Муж: Корнилов Михаил Андреев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.10.1912

Сын: Корнилов Лука Михайлов

Отец ребёнка: Корнилов Михаил Андреев

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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