Корнилова Екатерина Иванова
Место рождения
Дата рождения13.11.1885
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1885
Отец: Иван Тарасов
Мать: Акилина (Георгиева)
Бракосочетание
09.11.1911
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.10.1912
Отец ребёнка: Корнилов Михаил Андреев
Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно