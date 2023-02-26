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Акилина (Георгиева)

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Место рождения

д.Николинки Силуяновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1859 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Николинки Силуяновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
28.05.1878

Муж: Иван Тарасов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.02.1880

Дочь: Евдокия ст.

Отец ребёнка: Иван Тарасов

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
26.11.1882

Дочь: Варвара Иоаннова

Отец ребёнка: Иван Тарасов

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
13.11.1885

Дочь: Корнилова Екатерина Иванова

Отец ребёнка: Иван Тарасов

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
06.10.1888

Сын: Яков Иоаннов

Отец ребёнка: Иван Тарасов

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
14.07.1891

Сын: Стефан Иванов

Отец ребёнка: Иван Тарасов

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
30.05.1894

Сын: Иван Иванов

Отец ребёнка: Иван Тарасов

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
08.03.1897

Дочь: Евдокия Иванова

Отец ребёнка: Иван Тарасов

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
18.06.1899

Дочь: Анна Иванова

Отец ребёнка: Иван Тарасов

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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