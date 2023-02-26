Акилина (Георгиева)
Место рожденияд.Николинки Силуяновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1861
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
1861
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Николинки Силуяновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
28.05.1878
Муж: Иван Тарасов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.02.1880
Дочь: Евдокия ст.
Отец ребёнка: Иван Тарасов
Рождение ребёнка
26.11.1882
Дочь: Варвара Иоаннова
Отец ребёнка: Иван Тарасов
Рождение ребёнка
13.11.1885
Дочь: Корнилова Екатерина Иванова
Отец ребёнка: Иван Тарасов
Рождение ребёнка
06.10.1888
Сын: Яков Иоаннов
Отец ребёнка: Иван Тарасов
Рождение ребёнка
14.07.1891
Сын: Стефан Иванов
Отец ребёнка: Иван Тарасов
Рождение ребёнка
30.05.1894
Сын: Иван Иванов
Отец ребёнка: Иван Тарасов
Рождение ребёнка
08.03.1897
Дочь: Евдокия Иванова
Отец ребёнка: Иван Тарасов
Рождение ребёнка
18.06.1899
Дочь: Анна Иванова
Отец ребёнка: Иван Тарасов
Смерть
Неизвестно