Корнилова (Сидоренкова) София Михайлова
Место рожденияд.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения16.09.1823
Дата смерти20.08.1893
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1823
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
25.07.1843
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
04.08.1844
Дочь: Евдокия Ильина
Отец ребёнка: Корнилов Илья Корнилов
Рождение ребёнка
27.06.1847
Отец ребёнка: Корнилов Илья Корнилов
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Анастасия Ильина
Отец ребёнка: Корнилов Илья Корнилов
Смерть
20.08.1893