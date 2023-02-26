Корнилова (Сидоренкова) София Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корнилова (Сидоренкова) София Михайлова

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Место рождения

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

16.09.1823

Дата смерти

20.08.1893

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1823

Отец: Сидоренков Михаил (Яковлев)

Мать: Сидоренкова Феодосия (Васильева)

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
25.07.1843

Муж: Корнилов Илья Корнилов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
04.08.1844

Дочь: Евдокия Ильина

Отец ребёнка: Корнилов Илья Корнилов

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
27.06.1847

Сын: Корнилов Андрей Ильин

Отец ребёнка: Корнилов Илья Корнилов

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Анастасия Ильина

Отец ребёнка: Корнилов Илья Корнилов

Смерть
20.08.1893
Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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