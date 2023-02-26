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Варвара Стефанова

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Место рождения

д.Шелоганово

Дата рождения

1824

Дата смерти

18.02.1884

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Стефан

Мать: ?

д.Шелоганово
Бракосочетание
30.10.1838

Муж: Митрофан Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
08.10.1839

Дочь: Шотикова Пелагия Митрофанова

Отец ребёнка: Митрофан Иванов

Дрюки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
25.04.1842

Сын: Василий Митрофанов

Отец ребёнка: Митрофан Иванов

Дрюки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
15.05.1843

Дочь: Елена Митрофанова

Отец ребёнка: Митрофан Иванов

Дрюки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
04.11.1844

Дочь: Матрона Митрофанова

Отец ребёнка: Митрофан Иванов

Дрюки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
03.08.1846

Дочь: Евдокия Митрофанова

Отец ребёнка: Митрофан Иванов

Дрюки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
19.10.1847

Сын: Аверкий Митрофанов

Отец ребёнка: Митрофан Иванов

Дрюки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
13.12.1849

Дочь: Ульяния Митрофанова

Отец ребёнка: Митрофан Иванов

Дрюки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
04.06.1852

Дочь: Акилина Митрофанова

Отец ребёнка: Митрофан Иванов

Дрюки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Феврония Митрофанова

Отец ребёнка: Митрофан Иванов

Рождение ребёнка
1854

Сын: Роман Митрофанов

Отец ребёнка: Митрофан Иванов

Дрюки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
12.01.1857

Сын: Павел Митрофанов

Отец ребёнка: Митрофан Иванов

Дрюки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
15.05.1859

Сын: Алексей Митрофанов

Отец ребёнка: Митрофан Иванов

Дрюки, Бородинская волость, Поречский уезд
Смерть
18.02.1884
Дрюки, Бородинская волость, Поречский уезд
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Шведовском кладбище
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