Варвара Стефанова
Место рожденияд.Шелоганово
Дата рождения1824
Дата смерти18.02.1884
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
30.10.1838
Муж: Митрофан Иванов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
08.10.1839
Дочь: Шотикова Пелагия Митрофанова
Отец ребёнка: Митрофан Иванов
Рождение ребёнка
25.04.1842
Сын: Василий Митрофанов
Отец ребёнка: Митрофан Иванов
Рождение ребёнка
15.05.1843
Дочь: Елена Митрофанова
Отец ребёнка: Митрофан Иванов
Рождение ребёнка
04.11.1844
Дочь: Матрона Митрофанова
Отец ребёнка: Митрофан Иванов
Рождение ребёнка
03.08.1846
Дочь: Евдокия Митрофанова
Отец ребёнка: Митрофан Иванов
Рождение ребёнка
19.10.1847
Сын: Аверкий Митрофанов
Отец ребёнка: Митрофан Иванов
Рождение ребёнка
13.12.1849
Дочь: Ульяния Митрофанова
Отец ребёнка: Митрофан Иванов
Рождение ребёнка
04.06.1852
Дочь: Акилина Митрофанова
Отец ребёнка: Митрофан Иванов
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Феврония Митрофанова
Отец ребёнка: Митрофан Иванов
Рождение ребёнка
1854
Сын: Роман Митрофанов
Отец ребёнка: Митрофан Иванов
Рождение ребёнка
12.01.1857
Сын: Павел Митрофанов
Отец ребёнка: Митрофан Иванов
Рождение ребёнка
15.05.1859
Сын: Алексей Митрофанов
Отец ребёнка: Митрофан Иванов
Смерть
18.02.1884
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Шведовском кладбище