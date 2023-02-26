Юденкова (Федосеенкова) Варвара Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юденкова (Федосеенкова) Варвара Петрова

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Место рождения

д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

03.12.1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1892

Отец: Федосеенков Пётр Иванов

Мать: Устиния Яковлева

д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
30.01.1913

Муж: Юденков Дмитрий ст.

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье
Рождение ребёнка
1922

Дочь: Анна Дмитриева

Отец ребёнка: Юденков Дмитрий ст.

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1927

Сын: Юденков Михаил Дмитриев

Отец ребёнка: Юденков Дмитрий ст.

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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