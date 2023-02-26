Юденкова (Федосеенкова) Варвара Петрова
Место рожденияд.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения03.12.1892
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
03.12.1892
Отец: Федосеенков Пётр Иванов
Мать: Устиния Яковлева
д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
30.01.1913
Муж: Юденков Дмитрий ст.
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Анна Дмитриева
Отец ребёнка: Юденков Дмитрий ст.
Рождение ребёнка
1927
Отец ребёнка: Юденков Дмитрий ст.
Смерть
Неизвестно