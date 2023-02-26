Соломония Захарова
Место рожденияд.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения29.07.1839
Дата смерти11.09.1891
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1839
Отец: Овсянкин Захарий (Федотов)
Мать: Феврония Афанасиева
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
26.10.1858
Муж: Тимофей Петров
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.09.1861
Дочь: Ефимия Тимофеева
Отец ребёнка: Тимофей Петров
Рождение ребёнка
16.06.1864
Дочь: Агрипина Тимофеева
Отец ребёнка: Тимофей Петров
Рождение ребёнка
06.05.1871
Сын: Иов Тимофеев
Отец ребёнка: Тимофей Петров
Рождение ребёнка
07.04.1872
Сын: Василий ст
Отец ребёнка: Тимофей Петров
Рождение ребёнка
20.05.1873
Дочь: Ефросиния (Агрипина) Тимофеева
Отец ребёнка: Тимофей Петров
Рождение ребёнка
20.12.1874
Сын: Фёдор Тимофеев
Отец ребёнка: Тимофей Петров
Рождение ребёнка
01.07.1877
Дочь: Марфа Тимофеева
Отец ребёнка: Тимофей Петров
Рождение ребёнка
10.03.1879
Дочь: Дария Тимофеева
Отец ребёнка: Тимофей Петров
Рождение ребёнка
25.07.1881
Сын: Прохор Тимофеев
Отец ребёнка: Тимофей Петров
Рождение ребёнка
26.01.1883
Сын: Василий Тимофеев
Отец ребёнка: Тимофей Петров
Смерть
11.09.1891
Причина смерти: от натуральной