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Соломония Захарова

Место рождения

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

29.07.1839

Дата смерти

11.09.1891

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1839

Отец: Овсянкин Захарий (Федотов)

Мать: Феврония Афанасиева

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
26.10.1858

Муж: Тимофей Петров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.09.1861

Дочь: Ефимия Тимофеева

Отец ребёнка: Тимофей Петров

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
16.06.1864

Дочь: Агрипина Тимофеева

Отец ребёнка: Тимофей Петров

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
06.05.1871

Сын: Иов Тимофеев

Отец ребёнка: Тимофей Петров

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
07.04.1872

Сын: Василий ст

Отец ребёнка: Тимофей Петров

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
20.05.1873

Дочь: Ефросиния (Агрипина) Тимофеева

Отец ребёнка: Тимофей Петров

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
20.12.1874

Сын: Фёдор Тимофеев

Отец ребёнка: Тимофей Петров

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
01.07.1877

Дочь: Марфа Тимофеева

Отец ребёнка: Тимофей Петров

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
10.03.1879

Дочь: Дария Тимофеева

Отец ребёнка: Тимофей Петров

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
25.07.1881

Сын: Прохор Тимофеев

Отец ребёнка: Тимофей Петров

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
26.01.1883

Сын: Василий Тимофеев

Отец ребёнка: Тимофей Петров

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
11.09.1891
Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Причина смерти: от натуральной