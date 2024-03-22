Агрипина Тимофеева
Место рождения
Дата рождения16.06.1864
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1864
Отец: Тимофей Петров
Мать: Соломония Захарова
Бракосочетание
23.01.1885
Муж: Нил (Мина) Павлов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.01.1888
Дочь: Татьяна Минина
Отец ребёнка: Нил (Мина) Павлов
Рождение ребёнка
07.11.1891
Сын: Михаил (Минин)
Отец ребёнка: Нил (Мина) Павлов
Рождение ребёнка
14.08.1893
Дочь: Наталия Нилова
Отец ребёнка: Нил (Мина) Павлов
Рождение ребёнка
16.03.1895
Дочь: Анастасия Нилова
Отец ребёнка: Нил (Мина) Павлов
Смерть
Неизвестно