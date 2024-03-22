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Нил (Мина) Павлов

Место рождения

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

27.05.1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1864

Отец: Павел Антонов

Мать: Мария Илларионова

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
23.01.1885

Жена: Агрипина Тимофеева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.01.1888

Дочь: Татьяна Минина

Мать ребёнка: Агрипина Тимофеева

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
07.11.1891

Сын: Михаил (Минин)

Мать ребёнка: Агрипина Тимофеева

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
14.08.1893

Дочь: Наталия Нилова

Мать ребёнка: Агрипина Тимофеева

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
16.03.1895

Дочь: Анастасия Нилова

Мать ребёнка: Агрипина Тимофеева

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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