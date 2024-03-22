Нил (Мина) Павлов
Место рождения
Дата рождения27.05.1864
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1864
Отец: Павел Антонов
Мать: Мария Илларионова
Бракосочетание
23.01.1885
Жена: Агрипина Тимофеева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.01.1888
Дочь: Татьяна Минина
Мать ребёнка: Агрипина Тимофеева
Рождение ребёнка
07.11.1891
Сын: Михаил (Минин)
Мать ребёнка: Агрипина Тимофеева
Рождение ребёнка
14.08.1893
Дочь: Наталия Нилова
Мать ребёнка: Агрипина Тимофеева
Рождение ребёнка
16.03.1895
Дочь: Анастасия Нилова
Мать ребёнка: Агрипина Тимофеева
Смерть
Неизвестно