Мария Илларионова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария Илларионова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1837

Дата смерти

27.05.1875

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1832 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.06.1856

Сын: Пётр Павлов

Отец ребёнка: Павел Антонов

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.01.1858

Дочь: Мишекина Мария Павлова

Отец ребёнка: Павел Антонов

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
08.04.1861

Дочь: Ирина Павлова

Отец ребёнка: Павел Антонов

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1861

Дочь: Агафия Павлова

Отец ребёнка: Павел Антонов

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.05.1864

Сын: Нил (Мина) Павлов

Отец ребёнка: Павел Антонов

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1870

Сын: Владимир Павлов

Отец ребёнка: Павел Антонов

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.07.1872

Дочь: Евдокия Павлова

Отец ребёнка: Павел Антонов

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1872

Сын: Иоанн Павлов

Отец ребёнка: Павел Антонов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Павел Антонов

Смерть
27.05.1875
Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
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