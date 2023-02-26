Мария Илларионова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1837
Дата смерти27.05.1875
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.06.1856
Сын: Пётр Павлов
Отец ребёнка: Павел Антонов
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.01.1858
Дочь: Мишекина Мария Павлова
Отец ребёнка: Павел Антонов
Рождение ребёнка
08.04.1861
Дочь: Ирина Павлова
Отец ребёнка: Павел Антонов
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1861
Дочь: Агафия Павлова
Отец ребёнка: Павел Антонов
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.05.1864
Сын: Нил (Мина) Павлов
Отец ребёнка: Павел Антонов
Рождение ребёнка
До 1870
Сын: Владимир Павлов
Отец ребёнка: Павел Антонов
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.07.1872
Дочь: Евдокия Павлова
Отец ребёнка: Павел Антонов
Рождение ребёнка
1872
Сын: Иоанн Павлов
Отец ребёнка: Павел Антонов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Павел Антонов
Смерть
27.05.1875