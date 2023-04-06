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Мишекина Мария Павлова

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Место рождения

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

25.01.1858

Дата смерти

22.07.1907

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1858

Отец: Павел Антонов

Мать: Мария Илларионова

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
02.11.1875

Муж: Мишекин Иродион Антипов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.12.1876

Дочь: Анастасия Иродионова

Отец ребёнка: Мишекин Иродион Антипов

д.Лещенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.03.1878

Сын: Мишекин Василий Иродионов

Отец ребёнка: Мишекин Иродион Антипов

д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.06.1879

Дочь: Ефросинья Иродионова

Отец ребёнка: Мишекин Иродион Антипов

д.Лещенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
22.07.1907
д.Лёщенки Дубровской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от чахотки
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