Мишекина Мария Павлова
Место рождения
Дата рождения25.01.1858
Дата смерти22.07.1907
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1858
Отец: Павел Антонов
Мать: Мария Илларионова
Бракосочетание
02.11.1875
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.12.1876
Дочь: Анастасия Иродионова
Отец ребёнка: Мишекин Иродион Антипов
д.Лещенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.03.1878
Сын: Мишекин Василий Иродионов
Отец ребёнка: Мишекин Иродион Антипов
д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.06.1879
Дочь: Ефросинья Иродионова
Отец ребёнка: Мишекин Иродион Антипов
д.Лещенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
22.07.1907
д.Лёщенки Дубровской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от чахотки