(Мишекина) Анастасия Иродионова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Мишекина) Анастасия Иродионова

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Место рождения

д.Лещенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

17.12.1876

Дата смерти

20.01.1878

Пол

Женский

Отец

1850 г.р.

Мать

1858 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1876

Отец: Мишекин Иродион Антипов

Мать: Мишекина Мария Павлова

д.Лещенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
20.01.1878
д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Хотеевском кладбище
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