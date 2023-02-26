(Мишекина) Анастасия Иродионова
Место рожденияд.Лещенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения17.12.1876
Дата смерти20.01.1878
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1876
Отец: Мишекин Иродион Антипов
Мать: Мишекина Мария Павлова
д.Лещенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
20.01.1878
д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Хотеевском кладбище