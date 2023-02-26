Мишекин Иродион Антипов
Место рожденияд.Лещенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения08.04.1850
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1850
д.Лещенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
02.11.1875
Жена: Мишекина Мария Павлова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.12.1876
Дочь: Анастасия Иродионова
Мать ребёнка: Мишекина Мария Павлова
д.Лещенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.03.1878
Сын: Мишекин Василий Иродионов
Мать ребёнка: Мишекина Мария Павлова
д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.06.1879
Дочь: Ефросинья Иродионова
Мать ребёнка: Мишекина Мария Павлова
д.Лещенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно