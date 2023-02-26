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Мишекин Иродион Антипов

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Место рождения

д.Лещенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

08.04.1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1850

Отец: Мишекин (лёщенок)(мищенко) Антипий Лукьянов

Мать: Мишекина Александра Захарова

д.Лещенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
02.11.1875

Жена: Мишекина Мария Павлова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.12.1876

Дочь: Анастасия Иродионова

Мать ребёнка: Мишекина Мария Павлова

д.Лещенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.03.1878

Сын: Мишекин Василий Иродионов

Мать ребёнка: Мишекина Мария Павлова

д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.06.1879

Дочь: Ефросинья Иродионова

Мать ребёнка: Мишекина Мария Павлова

д.Лещенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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