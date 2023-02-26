Владимир Павлов
Место рожденияд.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1870
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1870
Отец: Павел Антонов
Мать: Мария Илларионова
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1889
Сын: Сергей Владимиров
Мать ребёнка: Агафия Иванова
Рождение ребёнка
01.01.1906
Дочь: Татьяна Владимирова
Мать ребёнка: Агафия Иванова
д.Козлы Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агафия Иванова
Военная служба
Неизвестно
солдат
Смерть
Неизвестно