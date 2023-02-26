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Владимир Павлов

Место рождения

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1870

Отец: Павел Антонов

Мать: Мария Илларионова

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1889

Сын: Сергей Владимиров

Мать ребёнка: Агафия Иванова

Рождение ребёнка
01.01.1906

Дочь: Татьяна Владимирова

Мать ребёнка: Агафия Иванова

д.Козлы Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агафия Иванова

Военная служба
Неизвестно
солдат
Смерть
Неизвестно
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