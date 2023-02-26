Агафия Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агафия Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1870 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1889

Сын: Сергей Владимиров

Отец ребёнка: Владимир Павлов

Рождение ребёнка
01.01.1906

Дочь: Татьяна Владимирова

Отец ребёнка: Владимир Павлов

д.Козлы Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Владимир Павлов

Смерть
Неизвестно
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