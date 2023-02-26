Агафия Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1889
Сын: Сергей Владимиров
Отец ребёнка: Владимир Павлов
Рождение ребёнка
01.01.1906
Дочь: Татьяна Владимирова
Отец ребёнка: Владимир Павлов
д.Козлы Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Владимир Павлов
Смерть
Неизвестно