Тимофей Петров
Место рождения
Дата рождения20.02.1837
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Отец: Лазарев Пётр Матвеев
Жена: Соломония Захарова
Дочь: Ефимия Тимофеева
Мать ребёнка: Соломония Захарова
Дочь: Агрипина Тимофеева
Мать ребёнка: Соломония Захарова
Сын: Иов Тимофеев
Мать ребёнка: Соломония Захарова
Сын: Василий ст
Мать ребёнка: Соломония Захарова
Дочь: Ефросиния (Агрипина) Тимофеева
Мать ребёнка: Соломония Захарова
Сын: Фёдор Тимофеев
Мать ребёнка: Соломония Захарова
Дочь: Марфа Тимофеева
Мать ребёнка: Соломония Захарова
Дочь: Дария Тимофеева
Мать ребёнка: Соломония Захарова
Сын: Прохор Тимофеев
Мать ребёнка: Соломония Захарова
Сын: Василий Тимофеев
Мать ребёнка: Соломония Захарова
Жена: Параскева Платонова
Дочь: Татьяна Тимофеева
Мать ребёнка: Параскева Платонова
Дочь: Параскева Тимофеева
Мать ребёнка: Параскева Платонова