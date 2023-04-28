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Тимофей Петров

Место рождения

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

20.02.1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1837

Отец: Лазарев Пётр Матвеев

Мать: Варвара (Наталия) Иванова

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
26.10.1858

Жена: Соломония Захарова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.09.1861

Дочь: Ефимия Тимофеева

Мать ребёнка: Соломония Захарова

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
16.06.1864

Дочь: Агрипина Тимофеева

Мать ребёнка: Соломония Захарова

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
06.05.1871

Сын: Иов Тимофеев

Мать ребёнка: Соломония Захарова

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
07.04.1872

Сын: Василий ст

Мать ребёнка: Соломония Захарова

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
20.05.1873

Дочь: Ефросиния (Агрипина) Тимофеева

Мать ребёнка: Соломония Захарова

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
20.12.1874

Сын: Фёдор Тимофеев

Мать ребёнка: Соломония Захарова

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
01.07.1877

Дочь: Марфа Тимофеева

Мать ребёнка: Соломония Захарова

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
10.03.1879

Дочь: Дария Тимофеева

Мать ребёнка: Соломония Захарова

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
25.07.1881

Сын: Прохор Тимофеев

Мать ребёнка: Соломония Захарова

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
26.01.1883

Сын: Василий Тимофеев

Мать ребёнка: Соломония Захарова

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
24.01.1893

Жена: Параскева Платонова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.01.1894

Дочь: Татьяна Тимофеева

Мать ребёнка: Параскева Платонова

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
25.10.1896

Дочь: Параскева Тимофеева

Мать ребёнка: Параскева Платонова

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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