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Параскева Платонова

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Место рождения

д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1837 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
24.01.1893

Муж: Тимофей Петров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.01.1894

Дочь: Татьяна Тимофеева

Отец ребёнка: Тимофей Петров

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
25.10.1896

Дочь: Параскева Тимофеева

Отец ребёнка: Тимофей Петров

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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