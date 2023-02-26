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Лазарев Пётр Матвеев

Место рождения

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: Лазарев Матвей Илларионов

Мать: Лазарева Пелагия Васильева

Место жительства
С 1811
Бракосочетание
30.07.1824

Жена: Варвара (Наталия) Иванова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1827

Сын: Лазарев Стефан Петров

Мать ребёнка: Варвара (Наталия) Иванова

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
24.11.1831

Сын: Лазарев Пётр Петров

Мать ребёнка: Варвара (Наталия) Иванова

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
07.10.1832

Дочь: Пелагия Петрова

Мать ребёнка: Варвара (Наталия) Иванова

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
19.07.1834

Сын: Илья Петров

Мать ребёнка: Варвара (Наталия) Иванова

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
20.02.1837

Сын: Тимофей Петров

Мать ребёнка: Варвара (Наталия) Иванова

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
27.01.1840

Сын: Ефрем Петров

Мать ребёнка: Варвара (Наталия) Иванова

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно

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