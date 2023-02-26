Лазарев Пётр Матвеев
Место рожденияд.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1808
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Место жительства
С 1811
Бракосочетание
30.07.1824
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1827
Мать ребёнка: Варвара (Наталия) Иванова
Рождение ребёнка
24.11.1831
Сын: Лазарев Пётр Петров
Мать ребёнка: Варвара (Наталия) Иванова
Рождение ребёнка
07.10.1832
Дочь: Пелагия Петрова
Мать ребёнка: Варвара (Наталия) Иванова
Рождение ребёнка
19.07.1834
Сын: Илья Петров
Мать ребёнка: Варвара (Наталия) Иванова
Рождение ребёнка
20.02.1837
Сын: Тимофей Петров
Мать ребёнка: Варвара (Наталия) Иванова
Рождение ребёнка
27.01.1840
Сын: Ефрем Петров
Мать ребёнка: Варвара (Наталия) Иванова
Смерть
Неизвестно